Mit 4 Jahren hat sie angefangen zu turnen, früh bis zu sechs Stunden am Tag trainiert und das buchstäblich bis zum Erbrechen. Im Interview mit Sportredakteurin Martina Knief spricht Kim Bui offen über Trainer und Leistungsdruck und wie das junge Sportlerinnen formt und prägt. Trotzdem gibt sie dem Leistungssport nicht die Schuld an ihrer Bulimie als Jugendliche. Ihre Karriere als Leistungssportlerin hat sie im Sommer 2022 beendet. Jetzt kam ihre Biographie auf den Markt: „45 Sekunden. Meine Leidenschaft fürs Turnen - und warum es nicht alles im Leben ist: Ein Plädoyer für menschlicheren Leistungssport“ gleichzeitig mit der ARD-Doku „Hungern für Gold“, in der Kim Bui eine Hauptrolle spielt. | Foto: Imago