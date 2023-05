Bekannt wurde Schauspielerin und Moderatorin Susan Sideropoulos durch ihre Rolle der Verena Koch in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, bei der sie zehn Jahre lang zum Ensemble gehörte. Ihre erste Anleitung zum Glücklichsein schrieb Sideropoulos vor zwei Jahren in ihrem ersten Buch „Rosarotes Glück“. Jetzt ist ihr zweites Werk erschienen mit dem Titel: „Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend“. Hier schenkt die 42-jährige ihren LeserInnen neue Impulse und inspirierende Geschichten aus ihrem Leben. Susan Kades hat mit ihr in hr-iNFO das Interview darüber gesprochen.