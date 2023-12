Immer auf Sendung – 100 Jahre Radio in Deutschland

In diesem Jahr hat das Radio in Deutschland seinen 100. Geburtstag gefeiert: Am 29. Oktober 1923 wurde das erste Mal gesendet, da ging die allererste Sendung des "Unterhaltungsrundfunks" im Berliner Vox Haus "on Air". Es folgte eine Erfolgsgeschichte: Schnell scharte das Radio Massen hinter sich, die vor dem klobigen Apparat klebten und lauschten. Das Radio hat aber auch eine wechselvolle Geschichte. Einerseits war es ein extrem schnelles und demokratisches Medium. Andererseits war es auch Propaganda-Instrument der Nazis. Und heute: Das Radio ist unser täglicher Begleiter durch den Tag. Wie sieht die Zukunft des Radios aus? Wir feiern das Radio! WDH vom 27. Oktober 2023

Autor: hr-info Veröffentlicht am 28.12.23 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr