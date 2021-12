Bis Mitte des Jahres galt die SPD als abgeschrieben, niemand konnte sich vorstellen, wie sie wieder relevant werden könnte. Dann stiegen und stiegen die Umfragewerte im Vorfeld der Bundestagswahl - und nun stellt sie den Kanzler und führt die Ampel-Koalition an. Nicht ganz unbeteiligt daran ist Lars Klingbeil, der Generalsekretär der Partei, der an diesem Samstag zum Vorsitzenden der SPD gewählt werden soll. Er würde das Amt dann als Doppelspitze mit Saskia Esken ausführen. Wie konnte es zu dem überraschenden Aufstieg kommen? Wie gehen SPD-Mitglieder mit der neuen Rolle um? Was sagt Lars Klingbeil selbst dazu?