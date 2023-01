Abgewirtschaftet? GB in der Krise

Großbritannien kommt nicht zur Ruhe - nach einer andauernden Regierungskrise und den Corona-Jahren wird das Land von einer steilen Inflation und riesigen Strukturproblemen eingeholt. Experten weisen darauf hin, dies liege auch am Brexit In vielen Bereichen wird gestreikt - aktuell bei der Bahn, der Post und immer wieder auch im Gesundheitswesen. Der Fachkräftemangel hat sich ohne Arbeiter aus der EU noch verstärkt. Wir schauen in dieser Streikwoche auf ein Land, das wieder einmal schwer auf dem Prüfstand steht.