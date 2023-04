Am 4. April 2013 wurde der Flughafen Kassel-Calden eröffnet. Schon im Vorfeld stand das Projekt in der Kritik, überflüssig und ein Steuergrab zu sein. Heute schreibt der Airport Kassel tiefrote Zahlen. Zum zehnjährigen Jubiläum schauen wir genauer auf den Flughafen in Hessens Norden: Was hat er die Steuerzahler bisher gekostet? Wer trägt die Verantwortung dafür? Und wie soll es weitergehen?