Verroht die Gesellschaft? Laut aktuellen Studien ja, denn rund 80% der Bundesbürger seien rücksichtsloser und brutaler im zwischenmenschlichen Umgang.Tatsächlich trauen viele sich kaum noch, ihre Mitmenschen auf offensichtliches Fehlverhalten hinzuweisen. Die Angst, sich dabei eine blutige Nase abzuholen, ist einfach zu groß. Gleichzeitig ist diese gefühlte Wahrheit mit der Wirklichkeit nicht übereinzubringen. Denn alle Statistiken sagen, dass wir in Deutschland im internationalen wie auch im historischen Vergleich an einem der sichersten Orte der Welt leben. Woher kommt also das Unbehagen, das viele empfinden?