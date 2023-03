Schon im Jahr 2000 wurde mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie das Ziel ausgegeben, die Flüsse und Bäche wieder in einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand zu bringen. Die Frist endete eigentlich 2021, aber weil die Länder die Ziele nicht erreichten, verlängerte man die Frist eben - bis 2027. In Deutschland wurden 2021 nur acht Prozent der Flüsse und Bäche als ökologisch gut oder sehr gut eingestuft. Wir blicken am Weltwassertag auf den aktuellen Zustand der Gewässer in Hessen und fragen, ob genug getan wird, um unsere Fließgewässer bis 2027 in einen mindestens guten ökologischen Zustand zu bringen.