Es ist der höchste Stand seit fast 30 Jahren: Im November lag die Inflationsrate in Deutschland bei 5,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank hält die hohen Inflationsraten für vorübergehend und sieht keinen Handlungsbedarf. Es gibt aber auch etliche Anzeichen dafür, dass die Inflation so schnell nicht sinken wird. Wird sich die EZB auf ihrer heutigen Sitzung dazu äußern und eventuell Maßnahmen ankündigen? Was bedeutet eine hohe Inflation für die Verbraucher? Und können VerbraucherInnen aktiv etwas dafür tun, um die Preissteigerung zu umgehen?