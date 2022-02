In Hessen steigt die Armut deutlich steiler an als in allen Nachbarbundesländern und hat erneut einen historischen Höchststand erreicht. Nach dem Armutsbericht, den der Paritätische Gesamtverband Mitte Dezember veröffentlicht hat, hat die Armutsquote im ersten Corona-Jahr in Hessen einen Sprung um 1,3 Prozentpunkte nach oben gemacht. Im Bundesdurchschnitt ist sie dagegen nur um 0,2 Prozentpunkte gewachsen. 2020 lag die Armutsquote in Hessen demnach bei 17,4 Prozent, deutschlandweit bei 16,1 Prozent. Warum steigt ausgerechnet in Hessen die Armut so stark an? Wie leben arme Menschen in Hessen? Und: Was muss passieren damit mehr Menschen die Armut hinter sich lassen? Wir sprechen mit dem Hessischen Paritätischen über die Lage der Armen in Hessen und mit einer Expertin über die Möglichkeiten zur Bekämpfung der Armut.