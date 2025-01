Noch gut sechs Wochen, dann wird in Deutschland wieder gewählt. hr INFO wird in den kommenden Wochen bis zur Wahl alle sieben Parteien in den Fokus nehmen. Am Wochenende tagt die SPD in Berlin. Dort wird unter anderem Olaf Scholz erneut offiziell zum Kanzlerkandidaten gekürt.

Veröffentlicht am 10.01.25 um 09:00 Uhr