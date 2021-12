Messer-Gewalttaten sorgen immer wieder für Schlagzeilen. In Hessen ist die Zahl deutlich angestiegen: 2012 waren es 970 Fälle, 2017 wurden 1194 registriert. Der Staat kämpft dagegen an. Ein Mittel: Waffenverbotszonen. Die erste Hessens gibt es in Wiesbaden, und das nun schon seit fast zwei Jahren. Wie groß ist das Messer-Problem in Hessen wirklich? Und was muss dagegen getan werden?