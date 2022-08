Seit Wochen kaum Regen - das bringt viele Kommunen in Nöte. Das Wasser wird knapp. In einigen Städten und Gemeinden darf es zum Beispiel nicht mehr zum Blumengießen und Autowaschen benutzt werden. Aber wer entscheidet darüber, ob in einer Kommune der Wassernotstand ausgebrochen ist und wie kann die Wasserversorgung in Zukunft besser gesichert werden?