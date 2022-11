Heute beginnen im Bundestag die Debatten über den Bundeshaushalt für 2023. Er sieht Ausgaben von rund 476 Milliarden Euro vor - noch deutlich mehr als von Finanzminister Christian Lindner ursprünglich veranschlagt. Der Bund nimmt dafür Kredite in Höhe von 45,6 Milliarden Euro auf. Viel Geld soll in Entlastungen für Bürger und Wirtschaft fließen. Unter anderem werden für 48 Millionen Menschen die Steuern gesenkt, der Bund gleicht die negativen Folgen der hohen Inflation bei der Einkommensteuer aus. Dazu kommen zum Beispiel eine Wohngeld-Reform und ein Zuschuss zu den Heizkosten für Bedürftige. Außerdem steigt das Kindergeld. Aber wie zukunftsfähig ist das? Und was ist mit der Generationengerechtigkeit?