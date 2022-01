2022 wird es einen großen Entwicklungsschritt bei der Etablierung des Autonomen Fahrens geben: So sollen Autonome Kraftfahrzeuge der Stufe 4 (die höchste Stufe ist 5) in Deutschland in diesem Jahr in den Regelbetrieb gehen, so hat es die letzte Bundesregierung beschlossen. Zur Zeit fehlt noch eine Verordnung dazu, die voraussichtlich im Februar im Bundesrat verabschiedet wird. Dann ist es soweit und Deutschland wird das erste Land sein, das diese Technologie aus dem Labor in den Alltag holt. Auch die Hersteller kommen mit großen Neu-Entwicklungen auf den Markt. Und in manchen deutschen Städten wie etwa München werden vollautonome Taxis-Shuttle-Systeme eingeführt. Wo und in welchem Umfang werden uns Autonome Kraftfahrzeuge in Zukunft im Alltag begegnen? Und werden wir irgendwann voll autonom auf den Straßen unterwegs sein?