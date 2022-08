Das neue Ausbildungsjahr beginnt und es gibt Unruhe in vielen Unternehmen in Hessen. Gab es früher einen Überschuss an Bewerberinnen und Bewerbern, geht es seit einigen Jahren andersherum: Ausbildungsplatz sucht Auszubildene. Was hat das für Auswirkungen, in welchen Branchen ist es besonders prekär und mit welchen Lockangeboten wird versucht, Auszubildende zu finden?