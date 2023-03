Baustelle: Wohnungsmangel – Eine Branche in der Krise

Hohe Zinsen, knappes Baumaterial und kaum Fachkräfte: In der Baubranche ist die Krisenstimmung groß. Und die Folgen sind immens. Das von der Bundesregierung gesetzte Ziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, ist in weite Ferne gerückt. Wie massiv wird die Wohnungskrise? Und ist eine Lösung in Sicht?