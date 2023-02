Die CDU ist der Sieger der Wahl in Berlin. Die SPD dagegen hat viele Stimmen eingebüßt und liegt damit nur hauchdünn vor den Grünen. Und die FDP scheitert ganz an der Fünf-Prozent-Hürde. Aber was bedeutet das Ergebnis für mögliche Koalitionen in Berlin und welche Auswirkungen hat die Abstimmung auf die Bundespolitik?