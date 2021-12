In den kommenden Tagen begehen wir das zweite Weihnachtsfest im Corona-Modus: Mit dem Gebot, nur wenig mit anderen Menschen in Kontakt zu treten - ein extremer Gegensatz zum Weihnachten, wie wir es kennen. Große Familienzusammenkünfte, volle Kirchen, Weihnachtsgesänge - all das ist nach wie vor Vergangenheit. Weihnachten wird ruhiger, intimer und bescheidener. Das belegen auch Umfragen, laut denen die Menschen anders Weihnachten feiern wollen: Mit weniger Geschenken und weniger Reisen. Welche Corona-Weihnachtstraditionen haben sie etabliert? Und hat eine ruhigere Weihnacht auch Vorteile?