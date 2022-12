Bei einer groß angelegten Razzia wurden am Mittwoch in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich insgesamt 25 Menschen festgenommen. Bei dem Einsatz waren rund 3000 Beamte im Einsatz. Die hochgenommene Gruppe plante, die Regierung zu stürzen und eine eigene zu installieren. Als Oberhaupt sollte ein Prinz aus Hessen dienen. Aber wer ist dieser Mann und wie groß war die Gefahr wirklich?