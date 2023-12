Blick zurück nach vorn: Das Jahr war besser als sein Ruf

2023 - das war: die Hamas-Terror-Attacke in Israel, Russland, das immer weiter Attacken fährt gegen die Ukraine. Naturkatastrophen wie das schlimme Erdbeben in der Türkei und Syrien. Und auch: die Bundesregierung spendiert allen 18-jährigen einen Kulturpass, die letzten AKW wurden abgeschaltet, Deutschland unterschreibt das UN-Meeresabkommen. Hatten wir es am Ende doch nicht mit einem "annus horribilis" zu tun? Wir blicken politisch zurück, fragen, wie man sich öfters den "das Glas ist halb voll"-Effekt heranzaubern kann - und schauen genauer auf die harten wirtschaftlichen Fakten.

Autor: hr-info Veröffentlicht am 29.12.23 um 08:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr