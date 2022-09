Was Kinder in der Kita nicht lernen, können sie in der Schule nicht mehr aufholen. Das zeigen zahlreiche Studien. Umso problematischer ist die Situation der Kitas in Deutschland: Obwohl Kinder ab einem Jahr ein Recht auf einen Kitaplatz haben, kommen viele Kinder nicht unter. Es fehlt an Personal, oft wird nur betreut statt gebildet. Wie sieht es konkret in Hessens Kitas aus? Und welche Folgen hat das für Kinder, Eltern und den Arbeitsmarkt?