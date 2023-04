Mitte April vor 30 Jahren hat das Bundesgesundheitsamt erstmals Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Zuckerrüben und Kartoffeln genehmigt. Es war der Startschuss für Grüne Gentechnik auf deutschen Äckern. Bis 2012 gab es dann rund 200 Freisetzungsversuche in Deutschland. Seit 2013 jedoch gibt es faktisch keine legalen Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen mehr. In Deutschland aber wird nach wie vor geforscht, wie anbaubare Pflanzen genetisch verbessert werden können, doch die Ablehnung der Grünen Gentechnik in der Bevölkerung ist nach wie vor groß. Warum ist das so? Wie ist der Stand der Forschung? Und welche Risiken und Chancen bietet Grüne Gentechnik?