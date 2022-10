Die Buchmesse ist zurück: Mehr als 4000 Aussteller aus 65 Ländern - das hört sich nicht schlecht an, vor allem im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr, als die Buchmesse zuerst nur als Mini-Online-Veranstaltung (2020) und dann in einer Schrumpfversion (2021) stattfinden konnte. Jetzt will die Buchmesse an Vor-Corona-Zeiten anknüpfen, aber ist davon noch ein Stück entfernt. Was gibt es alles zu erleben und zu entdecken.