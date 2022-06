Durch Corona sind in vielen Branchen die Beschäftigten abgewandert. Besonders in der Hotellerie, Gastronomie beim Sicherheitspersonal, am Flughafen und in Schwimmbädern fehlen die Fachkräfte. Wie schlimm ist die derzeitige Situation und wie wirkt sich das auf den Umsatz aus? Gibt es innovative Konzepte, Beschäftigte anzulocken? Und wie sieht es eigentlich in den Tourismushochburgen im Ausland aus?