Eigentlich ging die Regierungsbildung der neuen Ampel-Koalition recht schnell. Aber in Zeiten von Corona hat das nicht gereicht. Was neue Maßnahmen gegen die vierte Corona-Welle betraf, bedurfte es zweier MPKs, um sich auf gemeinsame Maßnahmen zu einigen. Derweil haben sich am Wochenende SPD und FDP ihre Zustimmung zum Koalitionsvertrag abgeholt - die Grünen wollen am Montag das Ergebnis der Mitgliederbefragung veröffentlichen. Ein Stolperstart nach Maß also?