Ab dieser Woche können in der EU auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft werden - Biontech will am Montag mit der Auslieferung beginnen. Wie sind die KinderärztInnen in Hessen darauf vorbereitet? Was denken Eltern über die Impfung? Was empfiehlt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin? hr-iNFO klärt auf.