Podcast Da blättert´s in den Hallen - Buchmessen Eröffnung in Frankfurt

Es ist die 75. Frankfurter Buchmesse - die Bücherschau in ihrer jetzigen Form wurde 1949 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet. Aber die Tradition der Buchmesse in Frankfurt geht bis ins 15. Jahrhundert zurück, als nicht weit von Frankfurt entfernt in Mainz der Buchdruck erfunden wurde. Während Corona war spekuliert worden, ob es die Messe in dieser Form überhaupt noch braucht: Doch der Blick auf die anstehende Bücherschau beweist, dass die Messe weiter wichtig ist. Zwar liegt man bei der Zahl der Aussteller noch hinter den Zahlen von 2019 zurück, aber es geht wieder voran: Dieses Jahr dürften es 4.400 Aussteller sein und damit 10% mehr als im letzten Jahr (2019 waren es rund 7.500 Aussteller) - es ist noch immer die größte und wichtigste Buchmesse der Welt, die aufgrund der aktuellen Lagen auch zwangsläufig immer politischer wird.