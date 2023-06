Das Armenhaus am Rande Europas - EU-Gipfel in Moldau

Podcast Das Armenhaus am Rande Europas - EU-Gipfel in Moldau

Heute findet zum zweiten Mal ein Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt - diesmal in Moldau. Es gilt als das Armenhaus Europas, strebt den EU-Beitritt an und am Rande zur Ukraine sieht es sich von Russland bedroht. Wie ist derzeit die Stimmung im Land und welche Chancen, aber auch Probleme offenbaren sich?