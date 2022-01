Morddrohungen, Aufrufe zu Gewalt, Handel mit gefälschten Impfpässen, Waffen, Drogen... - in Telegramchats ist offenbar alles möglich. Was ist das Besondere an Telegram? Und weshalb ist der Staat im Moment so hilflos im Umgang damit? Bleibt nur die Lösung "Abschalten"?