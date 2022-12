Das Jahr 2022 war von Krisen geprägt: Anfang des 2022 lag noch ganz im Schatten von Corona, bis kurz darauf der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar einen dicken Stempel auf dieses, zu dem Zeitpunkt noch, frische Jahr setzte. Krieg in Europa, in der Folge die Energiekrise, dazu noch die Inflation: Viele Menschen sind froh, dass das Jahr 2022 nun vorbei ist. Doch wie kann man mit Optimismus in die Zukunft schauen?