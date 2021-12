Omikron macht vielen Angst. Aus Dänemark und Großbritannien wissen wir: Wenn die Welle rollt, ist sie nur schwer zu stoppen. Denn die Variante ist hoch ansteckend. Jetzt wächst die Sorge um die kritische Infrastruktur. Was passiert, wenn so viele in Quarantäne müssen, dass keiner mehr den Müll abholt, keiner mehr die Kranken pflegen kann, niemand mehr die U-Bahn oder den Zug steuert, dass es niemanden mehr gibt, der sich um Gas, Strom und Abwasser kümmert, dass Feuerwehr und Polizei lahmgelegt werden? Was muss geschehen, um das Virus zu stoppen, droht ein neuer Shutdown? Und reichen die Maßnahmen, die die MPK gestern beschlossen hat? Wie krisenfest ist die kritische Infrastruktur, wie bereiten die einzelnen Gewerke sich vor?