Debut in der Königsklasse: Eintracht Frankfurt in der Champions League

Podcast Debut in der Königsklasse: Eintracht Frankfurt in der Champions League

Die Eintracht hat es mit dem Sieg in der Europa League vergangene Saison tatsächlich geschafft sich für den höchsten internationalen Wettbewerb im Vereinsfußball zu qualifizieren. Das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Wir schauen zu diesem Anlass natürlich auf die sportlichen Vorzeichen: Welche Chancen hat die Eintracht in der Königsklasse und droht nach dem Höhenflug der große Absturz? Außerdem analysieren wir den Wirtschaftsfaktor Champions League. Welche wirtschaftliche Bedeutung, welcher Imagegewinn bringt die Teilnahme der Stadt Frankfurt und der Rhein-Main-Region?