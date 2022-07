Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann wird Anfang kommenden Jahres seinen Stuhl räumen: Er will im Januar beantragen, sein Amt niederzulegen - oder vorzeitig in den Ruhestand gehen. Wieso ist dieser Schritt nötig? Welche Reaktionen gibt es? Und wie geht es weiter in Sachen OB-Wahl?