Ob Lützi oder Fecher - an beiden Standorten protestieren Klimaaktivisten entschlossen. In Lützerath wird bereits geräumt, im Fechenheimer Wald steht eine Räumung bevor. Worum geht es genau? Wie hat sich die Protestkultur in Deutschland verändert? Droht der bislang friedliche Protest der Klima-Aktivisten zu eskalieren und sich zu radikalisieren? Und wie steht es dann um die Akzeptanz in der Gesellschaft?