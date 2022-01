Digitaler Parteitag für die GRÜNEN ab heute. Am Samstag werden sie eine neue Doppelspitze wählen. Nötig ist das, weil die bisherigen Vorsitzenden, Annalena Baerbock und Robert Habeck, mittlerweile auf Ministerposten sitzen. Das geht für die GRÜNEN nicht zusammen mit dem Parteivorsitz. Ricarda Lang, ehemalige Vorsitzende der GRÜNEN-Jugend im Bund, und der Hesse Omid Nouripour stehen für die Doppelspitze zur Wahl - gegen sie tritt bislang niemand an. Was kommt künftig auf die GRÜNEN zu? Wie kann sie die Aufgaben in der Bundesregierung meistern? Welche Konflikte drohen der Partei angesichts der absehbaren Kompromisse, die sie in der Ampel-Koalition wird machen müssen?