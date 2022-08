Sechs Monate nach dem Angriff auf die Ukraine ist das Entsetzen zwar nicht gewichen, aber der Schock scheint nicht mehr so groß. Nach einer Phase, in der der Optimismus auf ukrainischer Seite, aber auch bei den Verbündeten groß war, die russische Armee schnell zurückzudrängen ist nun die Phase des zähen Kampfes eingetreten, von dem niemand weiß, wie lange er noch andauern wird. Aber wie lebt es sich in einer solchen Ausnahmesituation in der Ukraine, wie hat sich Deutschland durch den Krieg verändern und wie wird die Zukunft des Konflikts aussehen?