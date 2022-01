‚SpaceX‘ von Elon Musk oder ‚Blue Origin‘ von Amazon-Gründer Jeff Bezos - das sind wohl die bekanntesten Projekte privater Unternehmen im so genannten ‚New Space‘, der Wirtschaftsbranche Weltall. Längst schießen nicht mehr nur staatliche Raumfahrtagenturen, sondern private Investoren, Unternehmen und Start-Ups tausende Satelliten in den Orbit. Es geht um die Vorherrschaft im All und um sehr viel Geld. Welche Chancen liegen in der Privatwirtschaft des ‚New Space‘? Und kann uns das auch gefährlich werden?