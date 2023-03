Deutschland in der China-Falle: Wie erpressbar sind wir?

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stellt sich für Deutschland die Frage: Was tun, wenn China gleiches im Sinn hat und Taiwan angreift, einen Inselstaat, desses Unabhängigkeit China aber nicht anerkennt. Deshalb arbeitet die Bundesregierung an einer neuen "China-Strategie" - Deutschland will sich unanhängiger und weniger erpressbar machen von seinem seit sieben Jahren wichtigsten Handelspartner. Wir fragen, wie Berlins neue China-Strategie aussieht, wie groß das Erpressungspotenzial ist und ob eine Wirtschaft ohne China überhaupt vorstellbar ist.