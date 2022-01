Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags der neuen Ampel-Regierung war es eines der Aufreger-Themen: die Legalisierung von Cannabis soll kommen. In kleinerem Rahmen gibt es das schon: Am 19.01.2017 hat der Deutsche Bundestag Cannabis-Arzneimittel für Schwerkranke zugelassen. Nun kommt auch in die Debatte um die weitere Legalisierung Bewegung. Welche Fragen sind offen, wie verlaufen Konfliktlinien? Kann das Thema trotz der Einigung im Koalitionsvertrag für Streit in der Regierung sorgen? Welche Erfahrungen konnten in den fünf Jahren mit Medizinal-Cannabis gesammelt werden? Wie beurteilen Suchtforscher die Pläne, worauf wäre zu achten? Und warum sind die Niederlande ein abschreckendes Beispiel?