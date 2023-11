Am Donnerstag startet in Dubai die 14tägige UN-Klimakonferenz. Rund 80.000 Menschen fliegen nach Dubai, um über das Klima zu sprechen. Die Erwartungen sind groß an die 28. Ausgabe der UN-Klimakonferenz. So sollen die Beschlüsse bei der Conference of the Parties - dafür steht das Kürzel COP - nicht nur dazu beitragen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es sollen auch Wege geebnet werden, damit ärmere Länder auf dem Weg zu einer klimaschonenderen Welt nicht abgehängt oder zu stark belastet werden.