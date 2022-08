Der Klimawandel schlägt voll zu in der Landwirtschaft. Was man dabei aber nicht vergessen darf: Die Bauern sind nicht nur ein Opfer des Klimawandels, sondern auch einer der Hauptverursacher. Aber warum werden viele Landwirte nicht endlich aktiv gegen den Klimawandel, wie können sich Bauern anpassen, wie machen das andere Länder und wie geht es in Zukunft weiter?