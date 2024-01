Seit dem 1. Januar 2024 ist es passé - das vertraute rosafarbene Papierrezept. Es wird jetzt durch das E-Rezept ersetzt. Versicherte in Deutschland können ab jetzt verschreibungspflichtige Arzneimittel nur noch mithilfe ihrer Versichertenkarte, eines Codes oder einer App in der Apotheke erhalten. Nur in Ausnahmen soll es den rosa Zettel allerdings weiterhin geben. Wie funktioniert das E-Rezept? Und wie steht es mit der weiteren Digitalisierung im Gesundheitswesen?

Autor: hr-info Veröffentlicht am 02.01.24 um 09:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr