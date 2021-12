Wir gehen in den zweiten Corona-Winter. Und viele hatten gehofft, dass wir mit der Impfung die Seuche endlich los sind. Weit gefehlt, seit Montag gelten wieder schärfere Bestimmungen, es wird wieder ein harter Winter. Und viele macht das Ganze zunehmend nervös. Im hessischen Landtag soll am Dienstag die pandemische Notlage beschlossen werden. In den Medizinlaboren arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anschlag, um all die Proben zu testen. Und zu allem kommen noch die Impfgegner und Querdenker, die die politische Stimmung belasten.