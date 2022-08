Die Türkei will am Dienstag wieder ein Gasbohrschiff ins Östliche Mittelmeer schicken. Noch ist nicht genau bekannt, wohin. Vor zwei Jahren hatte ein ähnlicher Einsatz auf der Suche nach Gasvorkommen für erhebliche Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland und auch Zypern gesorgt, da das Schiff in umstrittenen Gewässern unterwegs war. Athen und Ankara hatten Kriegsschiffe entsandt. Die beiden Nachbarländer und Nato-Mitglieder streiten auch über Inseln in der Ägäis. Hier hatte sich vor kurzem die deutsche Außenministerin Baerbock bei Besuchen in beiden Ländern klar an die Seite Athens gestellt.