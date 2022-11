200 Milliarden Euro, mit so viel Geld will die Bundesregierung die Menschen durch den kommenden Winter bringen. Ein Doppel-Wumms, um es mit den Worten von Olaf Scholz zu sagen. Inzwischen ist es November und trotzdem sind viele Fragen zu diesem Doppel-Wumms ungeklärt. Was genau wird damit eigentlich bezahlt und wann kommt sie denn nun - die viel versprochene Entlastung? Am Mittwwoch soll ein Großteil dieser Fragen geklärt werden. Auf einer Bund-Länder-Konferenz in Berlin beraten die Regierungschefs der sechzehn Bundesländer mit Scholz darüber, wie die Krise für die Bürger abgefedert werden kann: Gaspreisbremse, 49-Euro-Ticket und Wirtschaftshilfen sind dabei die vorrangigen Themen.