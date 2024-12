Seit 30 Jahren gibt es in Frankfurt Konsumräume für drogenabhängige Menschen. Am 2. Dezember 1994 wurde in Frankfurt Deutschlands erster offizieller Drogen-Konsumraum eröffnet. Drogenabhängige wurden damit zum ersten Mal überhaupt als schwer kranke Menschen anerkannt - und nicht mehr als Kriminelle abgestempelt. Der Frankfurter Weg hat Geschichte geschrieben. Aber ist er auch noch zeitgemäß? Welche Entwicklungen könnte es geben?

Veröffentlicht am 02.12.24 um 09:00 Uhr