Der europäische Asyl-Kompromiss ist erst ein paar Wochen alt, aber immer noch nicht Konsens.So halten Polen und Ungarn nichts vom frisch ausgehandelten Solidaritätsmechanismus. Von den 20.000 Euro pro nicht aufgenommenem Migranten wollen sie nichts wissen. Italien will einen Deal mit Tunesien, um die meisten Flüchtlinge direkt wieder zurückschicken zu können. In den letzten Wochen hat es deshalb schon jede Menge hektische Reise-Diplomatie gegeben. Die EU will mehr als eine Milliarde Euro an Tunesiens Autokraten Kais Saied zahlen, damit er das Flüchtlingsproblem für Europa löst. Bis zum EU-Gipfel am Donnerstag soll der Handel stehen.