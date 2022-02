Von Entspannung kann keine Rede sein. Das Säbelrassen und die Aggressionen Russlands in der Ukraine gehen weiter. Die Welt schaut auch zum Start dieser Woche bang in die Region und fragt sich: Was kommt da auf uns zu? Droht nun ein neuer kalter Krieg, sind die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen nicht nur auf dem Gefrierpunkt, sondern quasi tot? Während die Wirtschaft zittert, die Historikerin vor einem Rückfall in alte Zeiten warnt und die Ukrainer und Russinnen in Hessen tief besorgt sind, tut das "big business" Sport so, als ob ihn die große Politik nicht interessieren müsste.