Podcast Energie für morgen - wie heizen wir in Zukunft?

Wir müssen weg vom Gas und vom Öl. Der Klimaschutz macht das erforderlich - aber vor allem die ständig steigenden Preise für fossile Brennstoffe. Wie heizen wir morgen? Welche kurz- und langfristigen Lösungen gibt es? Was ist vom politisch befeuerten Run auf Wärmepumpen zu halten? Welche hessischen "best practice"-Beispiele gibt es schon in Sachen moderne Wärmeversorgung?